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Kılıçdaroğlu: Artık çalıştıklarımızı uygulama zamanı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal’in Tahtası" serisiyle ilgili yeni bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Artık çalıştıklarımızı uygulama zamanı" dedi.

Yayınlanma: 22:41 - 10 Mayıs 2023 Güncellenme:
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CHP Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu uygulama
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