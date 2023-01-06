Kılıçdaroğlu: Birlikte mücadele etmek zorundayız

Maltepe’de düzenlenen Çepni Kurultayı’na katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Beraber, birlikte mücadele etmek zorundayız. Beraber ve birlikte mücadele ettiğimizde göreceksiniz ki Türkiye’nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Altı lider bir aradayız. Altı lider Türkiye’nin demokratikleşmesini istiyoruz. Altı lider Türkiye’nin dünyada saygınlığını korunmasını ve büyümesini istiyoruz. Ve bunun mücadelesini yapıyoruz. Bir aradayız, birlikteyiz” ifadelerini kullandı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe'de düzenlenen Çepni Kurultayı'na katıldı. Etkinlikte, dans gösterileri de yapıldı.

‘ADALET' VURGUSU YAPTI

Kurultayda yaptığı konuşmada, kin ve öfkeyi bırakarak geleceğe umutla bakılması gerektiğinin vurgulayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

*Kini ve öfkeyi bırakacağız ama geleceğe umutla bakacağız. Herkesi kucaklayacağız. Hiç kimsenin inancı, hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin yaşam tarzı dolayısıyla hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız. Ve kainatta yaşayan bütün canlıların hakkını ve hukukunu koruyacağız. Hiç kimse unutmasın; kainat adalet üzerine inşa edilmiştir. Horasan erenlerinin bugüne kadar bize bıraktıkları o güzel kültürün temelinde de adalet vardır. O nedenle adalet kavramını büyütmek ve adaletin peşinde koşmamız gerekir.

“KÜLTÜRÜ SÜRDÜRMEK ZORUNDAYIZ”

*Dünyanın pek çok yerinde Türk kökenli veya Türk olan çok kişinin büyük haksızlıklarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Onlar zaman zaman bizlere de yansıyor. Onları mümkün olduğu kadar dile getiriyoruz. Ama burada önemli olan şu; kendi kültürümüzde, sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun, o kültürü büyütmek ve yaşatmak zorundayız. Kültürün müziği, kültürün oyun havaları, kültürün gelenekleri bir şekliyle yüzyıllardır geldi ve bundan sonra da aynı kültürü sürdürmek zorundayız. Çepni Dernekleri Federasyonu'nun düzenlediği bu toplantı son derece güzel ve gerçekten de bu kapsamda ilk kez gerçekleşen toplantılardan birisi.

“GERGİNLİĞİ DEĞİL KUCAKLAŞMAYI SEÇECEĞİZ”

*Güzel bir Türkiye'de hepimiz barış içinde yaşamak istiyoruz. Siyasetteki gerginliği biliyorum. Gerginliğin Türkiye'yi başka bir yere, başka bir evreye taşımak istediğini de biliyorum. Ama biz gerginliği değil kucaklaşmayı seçeceğiz, birlikte olmayı, beraber olmayı, huzur içinde yaşamayı… Bu ülkenin topraklarında, caddelerinde, sokaklarında, parklarında huzur içinde gezebilmeliyiz. Çocuklarımız güzel bir gelecek için çaba göstermeli ve biz onları o amaca dönük olarak yetiştirmeliyiz. Onun mücadelesini vermeliyiz. Bu mücadele Çepni Dernekleri’nin ve o derneği kuranların felsefesinde de var. O felsefeyi büyütmek zorundayız.

“UMUTSUZLUĞU DEĞİL, UMUDU BÜYÜTMEK ZORUNDAYIZ”

*Geçmişte çok büyük acıların çekildiğini biliyorum. 13'üncü yüzyılda birinci aydınlanma döneminin yaşandığını biliyorum. İkinci aydınlanma dönemi bu topraklarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile başlamıştır. Türk Dil Kurumu'nun kurulması, Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, üniversitelerde güzel bilim insanlarının görev yapması, Türkçemizin gelişmesi ve büyümesi, Türkçemizin yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarılması gibi pek çok ama pek çok kendi köklerimize dönme imkanını ikinci aydınlanma döneminde yaşadık. Dolayısıyla, biz tarihimizi iyi bilmeliyiz, çocuklarımıza güzel tarihimizi öğretmeliyiz. Bir süreçten geçiyoruz, onu da hepimiz bir şekliyle farkındayız. Ama şundan kesinlikle emin olun; bu topraklarda yaşayan ve ülkesini seven hiçkimsenin umutsuzluğa kapılma hakkı yoktur. Biz umutsuzluğu değil, umudu büyütmek zorundayız. Beraber, birlikte mücadele etmek zorundayız.

“ALTI LİDER TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİ İSTİYORUZ”

*Beraber ve birlikte mücadele ettiğimizde göreceksiniz ki Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Altı lider bir aradayız. Altı lider Türkiye'nin demokratikleşmesini istiyoruz. Altı lider Türkiye'nin dünyada saygınlığını korunmasını ve büyümesini istiyoruz. Ve bunun mücadelesini yapıyoruz. Bir aradayız, birlikteyiz. Öyle bozulacak, masanın altı, masanın üstü… Bunların hiçbirine inanmayın. Hepimizin yüreğinde insan sevgisi var ve hepimizin yüreğinde bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirme konusunda bir inanç var. O inancı ve umudu büyüteceğiz, kararlıyız. Buna emin olmanızı istiyorum.”

“KARDEŞLİĞİMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da şunları söyledi:

* “Türk Dünyasının en büyük, en değerli kenti İstanbul'dayız. Sadece tarihimizin değil, dünya tarihinin en önemli liderlerinden ikisi olan Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti, bize miras bıraktığı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de tarihinde uğradığı tek işgalden kurtararak, bize emanet ettiği İstanbul'da sizlerle buluşuyoruz. Bugün Türk coğrafyası bütün dünyaya yaygın bir şekilde var.

* Orta Asya'dan yola çıkan Türk kavimleri binlerce yıl boyunca farklı coğrafyaları gezmiş, bu coğrafyalarda kendi kimliklerini ve kültürlerini yaşatmış. Bugün farklı coğrafyalarda yaşayan, aynı kültürü taşıyan, aynı soydan gelen milyonlarca insanımız da binlerce yıldır süren kardeşliğimizi bir arada konuşuyoruz. Kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz elbette ki güçlenerek devam ediyor.

“ANADOLU'NUN TÜRKLEŞMESİNDE TÜRKMENLERİN ROLÜ BÜYÜK OLMUŞTUR”

* Oğuzlar, Çepniler Anadolu’yu binlerce yıldır yurt edilmişlerdir. Yörük ve Türkmen kültürünün Anadolu'da çok derin izleri vardır. Anadolu'nun Türkleşmesinde olduğu gibi, işgalden kurtulmasında da Türkmenlerin rolü çok büyük olmuştur. O nedenle Mustafa Kemal Atatürk Toroslarda dumanı tüten tek bir Yörük çadırı dahi olsa milli mücadelenin zaferle sonuçlanacağına inanmıştır. Ve o zaferi milleti ile omuz omuza yılmadan, kararlılıkla mücadele ederek elde etmiştir. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti böyle kurulmuştur.

*Kimse unutmasın ki, milletimiz iradesine, egemenliğine müdahale edilmesine asla izin vermemiştir, vermeyecektir. Bu millet adalet duygusu güçlü, vicdanlı, zalimin karşısında hep bir arada dimdik durmayı, zulmedenlere karşı olmayı bilen bir millettir. Bu alanlarımızda Türkiyemizin bütün illerini ve şehrimizde ve ülkemizde var olan birçok kültürün dayanışma anlarını 3 buçuk yıldır yaşatıyoruz.

*Etkin bir şekilde süren bu çalışmalarda bu alanla ilgili bütün imkanlarımızı seferber ederek, aslında memleketimizin, milletimizin renklerini, yaşam ve kültür gibi geçmişten bugüne taşıdığımız o güzelliklerini İstanbul'da buluşturuyoruz. Bu aslında bizim birbirimize ne kadar yakın olduğumuzu, ne kadar iç içe olduğumuzu ve güzel bir yaşam sunmanın aslında zorlukların üstesinden gelme noktasında ne kadar güçlü bir motivasyona sahip olduğumuzu net bir örneğidir. O bakımdan, bu süreci daha da güçlendirerek devam ettirme konusunda kararlı bir yönetimimiz olduğunu ifade etmek isterim. Yörük Çepni Türkmen Kurultayı da bu anlamda çok güçlü bir karakter katmıştır buluşmamıza.”