Kılıçdaroğlu değişim isteyenlere yanıt verdi

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti içindeki değişim taleplerine yanıt verdi.

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Değişim rüzgarlarının hızla estiği CHP’de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, iki haftalık aranın ardından partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu açıklamasından satır başları şöyle:

(TİP Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın hâlâ tahliye edilmemesi)

– 50 günü geçti. Nasıl bir dünyada, nasıl bir ülkede yaşadığımızı daha güzel bir örnek göstermez herhalde. Yüksek Seçim Kurulu, “Vekil adayı olabilirsin” diyor. Vekil seçiliyor. Tutuklusunuz, mahkum değilsiniz ve dışarı çıkarılmıyorsunuz.

– Numan Kurtulmuş’a seslenmek isterim. Bir TBMM Başkanı, yasalara aykırı şekilde hapiste tutuluyorsa ve kendisi girişimde bulunmuyorsa TBMM’nin itibarını ayaklarının altına alıyor demektir. Kurtulmuş’a çağrı yapıyorum. Artık TBMM Başkanı, karar alırken, saraydan irade almamalı.

(Merdan Yanardağ’ın tutuklanması)

– Bir gazeteci, televizyoncu, yazar. Neden içeride? Hangi gerekçeyle içeride? Yedi gündür tutuklu. Bir komisyon ve avukatlardan oluşan komisyon oluşturduk. Ziyaret edildi. Bir gazeteciyi tutuklamak hangi aklın işidir? Önce bekliyorlar, sonra troller devreye giriyor, suçlamalar yapılıyor. Savcılar harekete geçiyor. Bunları Türkiye’de yaşıyoruz, akıl alır gibi değil.

(AİHM kararı gereğine rağmen Osman Kavala’nın serbest bırakılmaması)

– Osman Kavala tam 2 bin 72 gündür özgürlüğünden mahkum edildi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararı var, suçsuzdur diye. Türkiye’de iki ayrı mahkeme tahliye ve beraat için karar verdi. Ama kararları takan kim! Neden içeride?

(Hapiste sağlık sorunlarıyla boğuşan emekli generaller)

– 75, 80, 85 yaşında eski komutanlar içerideler. Genelgeyi takan yok. İnsanda biraz adalet duygusu kırıntısı olur.

(Hükümetin ekonomi politikaları)

– Bugün Türkiye Cumhuriyeti bankalarında dolar cinsinden tutulan paranın oranı yüzde 65,9. Türk Lirası geçmiyor, sadece çarşıda-pazarda geçiyor.

– Döviz kurundaki 1 liralık artışın maliyeti 145 milyar TL! Bu yükü 85 milyon insan ödüyor. Doları olanlar, 5’li çeteler değil. Onlara şimdilik kimse dokunmuyor. Çünkü onlar siyasetin de şeklini belirliyorlar.

– Bu ülkeyi borç batağına sürükleyenler, Batı’nın tefecileri tarafından teslim alındı. Onlar Hazine Bakanı’nı, Merkez Bankası Başkanı’nı tayin eder hale geldiler. Bu kabul edilemez bir tablo. Uluslararası tefeciler bakan atıyorsa, Merkez Bankası’na başkan atıyorsa ciddi bir beka sorunu vardır.

– Erdoğan kontrol eden değil artık kontrol edilen kişidir. Uluslararası tefecilerin kontrol ettiği ve yönlendirdiği kişidir. Düne kadar ‘Faizi artırmayacağım’ diyen kişiye tükürdüğünü yalatmak da bu uluslararası tefecilerin görevleri arasında olmuştur.

(CHP’deki değişim talepleri)

– Değişim ve liderlik meselesine gelelim şimdi. Bir kere bizler 25 milyon insanla birlikte, çıkarsız, parasız sadece ama sadece hakkın yanında olmak için bir araya gelen bir koalisyon kurduysak, başörtülüsü, başı açığı, seküleri, Atatürkçüsü, milliyetçisi bir araya gelebildiysek büyük bir değişimi zaten başlatmışız demektir.

– Ama biz toplum olarak neyin değiştiğine değil, neyin değişmediğine bakarsak hata yapmış oluruz. Değişen şeyler yüzde 20’lerden yüzde 48’lere ulaşan kitlelerdir. Değişen şeyler asla görüşülemez denen cenahlarla görüşmek, ittifak yapmaktır.

– Bugün bu değişimi yaparak 25 milyonu davamıza kattık, yarın 25 milyonu davamıza katacağız. 25 milyonu bir araya getirme başarısı sadece bana, lidere ait değil.