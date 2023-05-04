‘Kılıçdaroğlu pankartı’ YSK kararı ile tekrar asıldı

Kütahya Zafer Meydanı'nda asılı olan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının bulunduğu pankartın, Merkez İlçe Seçim Kurulu kararıyla indirilmişti. Seçim Kurulu kararı ile Kılıçdaroğlu'nun pankartı indirildiği yere tekrar asıldı.

Kemal ATLAN

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Kütahya Zafer Meydanı’nda birçok siyasi parti genel başkanının pankartının bulunmasına rağmen Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun portresinin bulunduğu pankart, geçen gece yarısı İlçe Seçim Kurulu kararı ile asılı olduğu binadan indirildi.

MİLLETVEKİLİ KASAP TEPKİ GÖSTERDİ

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, pankartın asılı olduğu bina önünde açıklama yaparak, indirilmesine tepki gösterdi.

Kasap, “Bu binada Sayın Kılıçdaroğlu’nun posteri vardı. Gece, gecenin 3’ünde adaletsiz bir İlçe Seçim Kurulu kararı ile kaldırıldı. Bu meydanda bir sürü bu şekilde pankart var. Sayın Erdoğan'ın var, diğer siyasi parti temsilcilerinin var. Ama burada zorbalıkla, ilçe Seçim Kurulu’nun yanlı bir kararı ile gece darbesi ile kaldırdılar. Bütün baskı ile siyasi zemini kendi lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. Sandıkta kazanamayacaklarını biliyorlar. Ama şunu söyleyeyim; sandıkta mahvolacaksınız, sandıkta perişan olacaksınız. Bu halk sizi yok edecek” diyerek tepkisini gösterdi.

YÜKSEK SEÇİM KURULU ASILMASINA İZİN VERDİ

İlçe Seçim Kurulu kararı ile Kılıçdaroğlu’nun posterinin kaldırılmasının ardından CHP Kütahya İl Örgütü, önce İl Seçim Kurulu’na başvurdu.

Karar değişmeyince bu kez Yüksek Seçim Kurulu’na itiraz edildi.

Yapılan itiraz sonrası Yüksek Seçim Kurulu, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu’nun kaldırılan posterinin aynı yere tekrardan asılmasına izin verdi.

Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yeniden aynı yere asılmasının ardından bir açıklama daha yapan Milletvekili Ali Fazıl Kasap, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

CHP Milletvekili Kasap, şöyle konuştu:

*Kütahya’da İlçe Seçim Kurulu’nun vermiş olduğu yanlış karar, Yüksek Seçim Kurulu’ndan döndü. Hak yerini buldu. Bu meydan her siyasi partinin kendi reklamlarını yapabildiği serbest bir alan.

*Aynı alanda Sayın Erdoğan’ın da pankartı bulunuyor. Buna ‘hayır’ diyen İlçe Seçim Kurulu kararını Yüksek Seçim Kurulu itirazımız üzerine bozdu.

*Burada bizim Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’nun posterinin bulunmasına izin verdi. Tekrar söylüyorum hak yerini buldu, adalet yerini buldu.

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