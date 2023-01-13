Kılıçdaroğlu: Sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de katıldığı toplu açılış töreninde, seçime ilişkin mesaj verdi. Yurttaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın" dedi.

Selami AYDIN

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Denizli programı kapsamında ziyaretlerine devam eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

5 Belediye Başkanı proje sunumlarını yaptı. 5 bin kişilik salon tamamen dolarken, yaklaşık 3 bin kişilik salonda da konuşma sinevizyon ile verildi, o salon da tam doldu.

Törende Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin Gemi, Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ve Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı konuştu. Son konuşmayı Kılıçdaroğlu yaptı.

“BU ÜLKEDE HİÇ KİMSEYİ AYIRMAYACAĞIZ”

“Hiç endişe etmeyin” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, “Ne söyledik? Geliyor gelmekte olan. Geleceğiz. Yapacağız. Üreteceğiz. Bu ülkeye sevgiyi, saygıyı, mutluluğu getireceğiz. Bu ülkede hiç kimseyi ayırmayacağız. Hedef demokrasi, hedef insan hakları, hedef yargı bağımsızlığı, hedef çocuklarımızın daha iyi eğitim gördüğü bir Türkiye, hedef dış politikada saygınlık, hedef üreten bir Türkiye, hedef beşli çetelerin, uyuşturucu baronlarının olmadığı, at koşturmadığı bir Türkiye. Bunu yapacağız” ifadelerini kullandı.

“TASADA VE KIVANÇTA BERABER OLACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bay Kemal halktan yanadır. Halkın alın terinden yanadır. Kadın erkek eşitliğinden yanadır. Hiç endişe etmeyin. Güzel Türkiye’yi birlikte beraber inşa edeceğiz. Tek isteğim var. Sandığa gittiğiniz zaman elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Çünkü Türkiye bir yol ayrımında. O yol ayrımını, Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği ana eksene oturtmak zorundayız. Tasada ve kıvançta beraber olacağız.”