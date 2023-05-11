Kılıçdaroğlu, Sivas’ta halka sesleniyor
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara hitap ediyor.
Pazar günü yapılacak 14 Mayıs seçimlerine sadece üç gün kaldı. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas’ta Millet Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:
– Sivas değişime hazır mı? Bay Kemal hazır! Sivaslı kardeşlerime soracaklarım var.
– Bir dönem Sivas 14 milletvekili çıkarırdı, şimdi 5 milletvekili çıkarıyor neden?
– Ayrımcılık benim kitabımda yoktur. Görüşü, inancı ne olursa olsun benim başımın üstünde yeri vardır. İnsana saygı duyarım ve onun dertleriyle dertlenmesini bilen biriyim.
– Sivas Demir Çelik Fabrikası’nı kamulaştıracağım binlerce işçi çalışacak, 22 yıldır yapmıyorlar. Yapamadılar Bay Kemal, 6 ay içinde o fabrikayı kamulaştıracak ve Sivaslılara teslim edecek. Göreceksiniz. Bütün teşvik Sivas’ın tamamını kapsayacak, sadece bir bölgeyi değil.