Kılıçdaroğlu, Sivas’ta halka sesleniyor

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas'ta vatandaşlara hitap ediyor.

Sozcu.com.tr

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Pazar günü yapılacak 14 Mayıs seçimlerine sadece üç gün kaldı. Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sivas’ta Millet Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından satır başları şöyle:

– Sivas değişime hazır mı? Bay Kemal hazır! Sivaslı kardeşlerime soracaklarım var.

– Bir dönem Sivas 14 milletvekili çıkarırdı, şimdi 5 milletvekili çıkarıyor neden?

– Ayrımcılık benim kitabımda yoktur. Görüşü, inancı ne olursa olsun benim başımın üstünde yeri vardır. İnsana saygı duyarım ve onun dertleriyle dertlenmesini bilen biriyim.

– Sivas Demir Çelik Fabrikası’nı kamulaştıracağım binlerce işçi çalışacak, 22 yıldır yapmıyorlar. Yapamadılar Bay Kemal, 6 ay içinde o fabrikayı kamulaştıracak ve Sivaslılara teslim edecek. Göreceksiniz. Bütün teşvik Sivas’ın tamamını kapsayacak, sadece bir bölgeyi değil.

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