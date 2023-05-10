Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu o fotoğraf üzerinden mesajı verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Temel Karamollaoğlu ile birlikte kamera karşısına geçti. CHP ve Saadet Partili iki genç kadının el ele tutuşarak partilerine ait broşürleri dağıttığı fotoğraf karesini gösteren iki lider, “Birleşe birleşe kazanacağız” mesajı verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, videoda; Trabzon'da Saadet Partisi ve CHP'nin gençlik kollarında görevli iki kadının üzerinde parti yelekleriyle el ele yürüyerek partilerine ait broşürleri dağıttığı anlara ait fotoğrafa ilişkin konuştu.

İki lider, sosyal medyada da gündem olan o fotoğraf karesini, önlerine koydukları tabletin ekranında gösterdi.

“HAYALLERİMİZE İŞTE BU GENÇLERLE ULAŞACAĞIZ”

“Bizlerin gençlik kolları, sahadalar” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, “Ne için sahadalar? Farklılıklarımıza bakmaksızın herkese saygı duyan bir ülke için sahadalar. Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese eşitlik talep eden bir ülke için sahadalar. Ve farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese adil davranan bir ülke için sahadalar. Bu hayallerimize, işte bu gençlerle ulaşacağız. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ŞÜKÜR BU ÜLKE BUGÜNLERİ SONUNDA GÖRDÜ”

Karamollaoğlu ise, “Çok şükür bu ülke bugünleri sonunda gördü. Elhamdülillah. Yarınların da teminatı biziz inşallah” dedi.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu yemin etti: Gözünüzün yaşına bakmayacağım

İlginizi Çekebilir Seçime 4 gün kala Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken çağrı

İlginizi Çekebilir Gelecek Partili Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü