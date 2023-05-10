Abone Ol

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu o fotoğraf üzerinden mesajı verdi

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Temel Karamollaoğlu ile birlikte kamera karşısına geçti. CHP ve Saadet Partili iki genç kadının el ele tutuşarak partilerine ait broşürleri dağıttığı fotoğraf karesini gösteren iki lider, “Birleşe birleşe kazanacağız” mesajı verdi.

Yayınlanma: 20:34 - 10 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu, videoda; Trabzon'da Saadet Partisi ve CHP'nin gençlik kollarında görevli iki kadının üzerinde parti yelekleriyle el ele yürüyerek partilerine ait broşürleri dağıttığı anlara ait fotoğrafa ilişkin konuştu.

image small

İki lider, sosyal medyada da gündem olan o fotoğraf karesini, önlerine koydukları tabletin ekranında gösterdi.

“HAYALLERİMİZE İŞTE BU GENÇLERLE ULAŞACAĞIZ”

“Bizlerin gençlik kolları, sahadalar” diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, “Ne için sahadalar? Farklılıklarımıza bakmaksızın herkese saygı duyan bir ülke için sahadalar. Farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese eşitlik talep eden bir ülke için sahadalar. Ve farklılıklarımıza bakılmaksızın herkese adil davranan bir ülke için sahadalar. Bu hayallerimize, işte bu gençlerle ulaşacağız. Biz birleşe birleşe çoktan kazandık dostlarım” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ŞÜKÜR BU ÜLKE BUGÜNLERİ SONUNDA GÖRDÜ”

Karamollaoğlu ise, “Çok şükür bu ülke bugünleri sonunda gördü. Elhamdülillah. Yarınların da teminatı biziz inşallah” dedi.

Kılıçdaroğlu yemin etti: Gözünüzün yaşına bakmayacağımİlginizi ÇekebilirKılıçdaroğlu yemin etti: Gözünüzün yaşına bakmayacağımSeçime 4 gün kala Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken çağrıİlginizi ÇekebilirSeçime 4 gün kala Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a dikkat çeken çağrıGelecek Partili Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldüİlginizi ÇekebilirGelecek Partili Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
CHP Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi TRABZON
X Reklam