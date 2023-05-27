Kılıçdaroğlu’na oy verin ülkedeki karamsarlık sona ersin

Davutoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan gibi bir cumhurbaşkanı olmayacağını vurguladı. “Yeni bir dönem başlayacak. Özgürlük ve adalet gelecek. Yolsuzluk ve yasaklar bitecek” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

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GELECEK PARTİSİ LİDERİ AHMET DAVUTOĞLU’NDAN İKİNCİ TUR İÇİN ÇAĞRI:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğl'nun seçimi kazanmasıyla birlikte ülkede karamsar havanın kalkacağını belirtti, seçmenleri Kılıçdaroğlu'na oy vermeye davet etti. Davutoğlu, seçimin kaybedilmesi durumunda ise hak ve özgürlüklerden daha da uzaklaşılacağını söyledi. Eşitsiz bir ortamda seçime girildiğini, oyların Erdoğan'a verilmesi için bürokrasiden de halka baskı uygulandığını dile getiren Davutoğlu, “Gayri ahlaki bir seçim sürecinin yürütüldüğünü” söyledi. Davutoğlu, adil olmayan şartlara rağmen 14 Mayıs'ta halkın Erdoğan'a “Evet” demediğini öne sürdü.

2. turun “referandum” olacağını kaydeden Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ya yeni bir dönem başlayacak ya da korku, yolsuzluklar, yasaklar, adaletsizlikler, siyasi kabalıklar devam edecek. Kılıçdaroğlu'nun seçilmesiyle gelecek olan ise özgürlük ve adalettir. Oylar Kılıçdaroğlu'na veya Millet İttifakı'na değil, Türkiye'nin geleceğine verilecek. Çok eşitsiz bir propaganda dönemi geçirdik. Montaj videoları bile ortaya sürmekten çekinmediler. Kendisi gibi düşünenler dışında herkesi terörist gören bir düşünceye asla taviz vermeyeceğiz. Terörle mücadele demokratik hukuk devleti kuralları içinde yürüyecek. Diyanet'i kapatacağımıza ilişkin yalanlar bile attılar. Kılıçdaroğlu, başörtüsü özgürlüğü için yasa teklifinde bulundu. Erdoğan zamana yayarak sulandırdı. Niye olmadı biliyor musunuz? Çünkü Erdoğan başörtüsünün yasal bir teminat altına girmesini istemez. O korkuyu yıkarsa insanlardan oy almaz.”

KAOS ÇIKAR MI?

Savunma sanayinin hiçbir zaman zaafa uğramayacağını da anlatan Davutoğlu, “Halkımızın zihninde, ‘Cumhur İttifak'ı Meclis'te çoğunluk, Millet İttifakı da cumhurbaşkanlığını alırsa bir kaos çatışma çıkar mı?' endişesi var. İşte bu otoriter düzen anlayışı mantığıdır. Cumhurbaşkanlığını da Cumhur İttifak'ı alırsa eski düzen devam eder. Yargıyı, yasamayı kontrol eden bir Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'nin başına neler açtığını gördük. Hiçbir denetim olmayacak. Ama biz cumhurbaşkanlığı makamını alırsak, yanlış yaparsak denetlenebiliriz. Karşılıklı bir müzakere ortamı doğar. Meclis'ten o yasaları geçirmek için Sayın Kılıçdaroğlu ve bizler Meclis'teki partilerle görüşme ihtiyacı içinde olacağız” dedi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan gibi olmayacak

“Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Erdoğan gibi cumhurbaşkanlığı yapmayacak. Kılıçdaroğlu Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacak, herkesle iletişim kuracak, herkesle konuşacak. Hiç bir yerde ‘Biz muhalefetle konuşmayız' demedik. Bir denge kurulacak ve Türkiye'de bir toplumsal barış ikilimi olacak. Yeni bir başlangıç ekonomide adalette devlette liyakatte yeni bir başlangıç için zemin oluşacak.”

2. turu Erdoğan kazanırsa akıl mantık dışı politika değişmez

2. turu Erdoğan'ın kazanması halinde para politikalarının da değişmeyeceğini hatırlatan Davutoğlu, “Bu ne demek? Karşılıksız para basımların, enflasyonu dalgalandıran politikaların, akıl, mantık dışı politikaların devam etmesidir” dedi. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile nelerin değişeceğini şöyle anlattı: “Bir tweet yüzünden gençlerin tutuklandığı ama cami kürsüsünden milleti silahlanmaya davet edenlerin ya da sokağa çıkıp silahıyla ‘Kimleri öldüreceğimizi biliyoruz' gibi ifadeler kullananların rahatlıkla dolaştığı bir yer istiyorlarsa Erdoğan'a oy versinler. Camide söylenenleri duyunca tüylerim diken diken oldu. Oysa İslam barış dilidir. İnsanlar Cuma namazına giderken nasıl bir muamele ile karşılaşacaklarını bilmiyorlarsa ve gençler camiden soğuyup deizme yöneliyorlarsa bugünkü iktidarın bu hoyratça dini görevlerimizi siyasette kullanması yüzündendir. Hakimin önüne giderken ‘Acaba iktidara yakın hangi avukatla çalışırsam ceza almadan kurtarırım' diye düşünmeye devam edecekse halkımız, FETÖ borsaları gibi borsalarla hukukun bir piyasa malzemesi haline dönüşmesine devam etmek istiyorlarsa ona verecekler.” Demokrasi şenliği için sandığa gitme çağrısı yapan Davutoğlu, “Türkiye'nin önünde yeni bir ufkun açılması hepimizin dileği. 2. turun milletimize, en çok da kaygıyla bu seçimlere bakan gençlerimize, kadınlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.