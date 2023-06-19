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Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden CHP Spor Kurulu ve eski Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut'un ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

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Kılıçdaroğlu’ndan başsağlığı mesajı

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yayımladığı başsağlığı mesajında Kılıçdaroğlu, “Yol arkadaşımız, Spor Kurulu Başkanımız Kenan Nuhut’u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kenan Nuhut’a Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevdiklerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.” ifadesini kullandı.

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