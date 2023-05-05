Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a 169 karakterlik yanıt

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, kendisini hedef alan bir paylaşım yapan rakibi Erdoğan'a Twitter'dan yanıt verdi.

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Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gece Twitter hesabından yaptığı uzun bir paylaşımla kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu, yanıtını 169 karaktere sığdırdı ve şu ifadeleri kullandı: “Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep oradaysa arşın buradadır.”

Kılıçdaroğlu, Tweet’inin devamında ise merhum Barış Manço’nun en popüler şarkılarından biri olan “İşte Hendek İşte Deve” adlı şarkısını paylaştı.

İŞTE HENDEK İŞTE DEVE’NİN ŞARKI SÖZLERİ

Kuyu başına vardım Zeynep’im bekler diye

Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orda

Dediler ne ararsın kızı almak mı istersin

Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin

İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

Söğüdün dalı uzun Barış’ın gönlü hüzün

Elim eline değmedi varın anlayın gayri

İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin

Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı



ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Her geçen gün söylemlerini sertleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gece 1291 karakterden oluşan şu tweet’i attı:

– Bay Bay Kemal’in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

– Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor.

– Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor.

– Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor.

– Yerli ve millî projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor.

– Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg'un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor.

– LGBT'ye niçin arka çıktığı, Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor.

– Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor.

– Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin…

– Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk dereden kırk kova su getirerek örtülemez.

– Samsun'da vatan-millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte indireceğiz.

– İnşallah 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz.

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