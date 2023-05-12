Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Utanmadan kara propaganda yapan biri var!
CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini montajlanmış video ile hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden sert yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslendi.
“Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var” diyen Kılıçdaroğlu, “Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır” ifadelerini kullandı.
Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var. Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır. https://t.co/IteUzJMQGN
— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2023