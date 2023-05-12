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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Utanmadan kara propaganda yapan biri var!

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisini montajlanmış video ile hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya üzerinden sert yanıt verdi.

Yayınlanma: 10:07 - 12 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Utanmadan kara propaganda yapan biri var!

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından gençlere seslendi.

“Gençlere sesleniyorum. Utanmadan montajlı içeriklerle sizlere kara propaganda yapan biri var” diyen Kılıçdaroğlu, “Eşik işte buradadır. Halep oradaysa, arşın buradadır” ifadelerini kullandı.

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