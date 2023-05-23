Abone Ol

Kılıçdaroğlu’ndan montajlı videolar için suç duyurusu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında yapılan montaj videoları üreten ve yayanlarla ilgili dilekçeleri yargı makamlarına verdiklerini açıkladı.

Yayınlanma: 15:14 - 23 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kılıçdaroğlu’ndan montajlı videolar için suç duyurusu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında yapılan montaj videolarla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.

Çelik'in paylaşımı şöyle:

*Montaj video ve görselleri paylaşan, üreten, dahası ürettirenlerle ilgili olarak gereğini yapıyoruz!

*Şikayet dilekçelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz! Böylesi alçaklıkların hesabı elbette sorulacak! Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Rusya' mesajıİlginizi ÇekebilirKemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken 'Rusya' mesajı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu suç duyurusu tweet Twitter
X Reklam