Kılıçdaroğlu’ndan montajlı videolar için suç duyurusu
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında yapılan montaj videoları üreten ve yayanlarla ilgili dilekçeleri yargı makamlarına verdiklerini açıkladı.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Kılıçdaroğlu hakkında yapılan montaj videolarla ilgili olarak Twitter hesabından açıklama yaptı.
Çelik'in paylaşımı şöyle:
*Montaj video ve görselleri paylaşan, üreten, dahası ürettirenlerle ilgili olarak gereğini yapıyoruz!
*Şikayet dilekçelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz! Böylesi alçaklıkların hesabı elbette sorulacak! Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak.
Montaj video ve görselleri paylaşan, üreten, dahası ürettirtenlerle ilgili olarak gereğini yapıyoruz!
Şikayet dilekçelerimizi verdik, vermeye de devam edeceğiz!
Böylesi alçaklıkların hesabı elbette sorulacak!
Hiç kimsenin yanına kâr kalmayacak..@kilicdarogluk
— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) May 23, 2023