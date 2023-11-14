Kira cinayetinin detayları ortaya çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir çocuk sahibi Ahmet Alkan'ın (26) ölümüne neden olan kira cinayetinin detayları ortaya çıktı.

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İzmir Torbalı’da Halil İbrahim Uludağ, apartmandan çıkan Ahmet Alkan’a tabancayla ateş ettikten sonra kaçtı.

Alkan kanlar içinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Alkan’ı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Alkan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından Alkan toprağa verildi. Olayın şüphelisi Uludağ ise jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Uludağ tutuklandı.

EV SAHİBİNİN AKRABASI ÖLDÜRMÜŞ

Alkan’ın hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak yeni detaylar da ortaya çıktı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde tekniker olarak çalışan Alkan’ın, olay saatinde 2 yaşındaki çocuğu ve eşiyle apartmandan çıktıktan sonra karşılaştığı Uludağ tarafından tabancayla vurulduğu belirlendi.

Ayrıca Uludağ’ın ev sahibi A.D.’nin akrabası olduğu öğrenildi. Alkan ile A.D.’nin kira artışında anlaşamayıp arabulucuya başvurup, zam oranında anlaştıkları da ortaya çıktı.

Alkan’ın yılbaşına kadar evden çıkma konusunda A.D. ile de sözlü anlaşmaya vardıkları belirtildi. (DHA)

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