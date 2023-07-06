Kira zammı tartışması yine kanlı bitti

İstanbul Küçükçekmece'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan zam tartışmasında ev sahibinin oğlu silahla ateş ederek kiracıyı yaraladı.

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Küçükçekmece Gültepe mahallesinde ev sahibi ile kiracı arasında kira zammı nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre kimliği öğrenilemeyen ev sahibi, kiracısı İbrahim Özkan’ın kirasını arttırmak isteyince ikili arasında tartışma yaşandı.

OĞLU DA DAHİL OLDU

Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine ev sahibinin oğlu da olaya dahil oldu. Bir süre sonra tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ev sahibinin oğlu yanında getirdiği silahla İbrahim Özkan’a ateş etti.

ATEŞ EDİP KAÇTI

Silah seslerini duyan komşular, omuz bölgesinden yaralanan Özkan’ı çevredeki bir dükkana götürüp, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada silahla ateş eden saldırgan ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İbrahim Özkan, ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardında kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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