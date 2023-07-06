Kiracı sorunları Meclis’in gündemine geldi, AKP ve MHP reddetti

CHP’nin kiracıların sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oyları reddedildi.

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CHP'nin kiracıların sorunlarıyla ilgili araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek bugünkü birleşimde görüşülmesine ilişkin grup önerisi, TBMM Genel Kurulu'nda, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oyları reddedildi.

“KİRA ARTIŞININ ALTINDA EZİLİYORLAR”

Öneri üzerine söz alan CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, kiralardaki fahiş artışlar nedeniyle yoksulların ve emekçilerin artışların altında ezildiğini belirterek, İstanbul'daki durumu örnek gösterdi. Özçağdaş şunları söyledi:

*İstanbul'da 2019 yılının mayıs ayında konut kirası ortalama 1963 lirayken, Mayıs 2023 itibarıyla yüzde 707'lik artışla 15 bin 847 lira olmuştur. Örnek olarak Sultanbeyli ilçemizde, ki dezavantajlı bir ilçemizdir.

*2019 yılının mayıs ayında konut kirası ortalama 1121 lirayken, Mayıs 2023 itibarıyla yüzde 740'lık artışla 9 bin 422 lira olmuştur. Yine benim de yaşadığım, Üsküdar ilçemizde, ki ben de bir kiracıyım.

*Aynı sorunları ben de yaşıyorum. Yavuztürk Mahallemizde dar gelirli hemşerilerimizin olduğu bir mahallede 2019 yılında ortalama kiralar 1070 lirayken, bugün itibarıyla 11 bin lira olmuştur.

YAŞAM MALİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Özçağdaş, İstanbul'da 4 kişilik ailenin ortalama yaşam maliyetinin 35 bin 380 lira olduğunu kaydederek, “Asgari ücret ile ki ülkemizin büyük çoğunluğu çalışanların asgari ücret ile geçinmektedir. Çalışan yurttaşlarımız 2019 yılında 2020 lira alırken, çok yeni zamla birlikte ancak 11 bin 402 lira ile yaşamlarını sürdürmek zorundadırlar. Başka değişle kiralar minimum 10 kat artmışken, asgari ücretin sadece 5 kat arttığını görmüş oluyoruz” dedi.

“KÜLLİYEN UYDURMA”

Yeşil Sol Parti Iğdır Milletvekili Yılmaz Hun, iktidarın getirdiği yüzde 25'lık artış sınırının üzerinde kira artışları yapıldığını belirterek, “Külliyen uydurma olan bu 25 oranı neye göre belirlenmiştir. TÜFE ve ÜFE resmi olarak yüzde 100'e yakınlaşmışken, siz serbest piyasa ekonomisinden yanayken, kira artışları yüzde 25'te kalabilir mi? Önceki gün açıklanan enflasyon yüzde 40 değil mi” diye sordu.

Hun, kiracı ve ev sahibi arasındaki tartışmalarda cinayetler işlenmeye başlandığını söyleyerek, “Ev sahipleri de kiracılar da bu rejimin mağdurlarıdır” dedi.

“BİZİM DERDİMİZ MAGAZİN DEĞİL”

AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı ise İstanbul'daki artan kira fiyatlarının örnek verildiğini belirterek, “Lütfen önce İBB tarafından engellenen kentsel dönüşüm projeleri hakkında da muhakkak birkaç konuya değinmemiz lazım” dedi.

Özboyacı, sorunun farkında olduklarını ve çözeceklerini ileri sürerek, “Akşama bazı basın organları tarafından muhtemelen kira artışlarının araştırılması AKP ve MHP oyları ile reddedildi diye haberler yaptıracak olsanız da bizim derdimiz magazin, gündem olmak, haber yaptırmak değil milletin derdine gerçekten derman olmak. Vatandaşlarımız hiç endişe etmesin, bize duyulan güveni bugün olduğu gibi bugünden sonra da inşallah boşa çıkarmayacağız” diye konuştu.

“BU ÖNERGEYİ DEĞERLENDİRMELİSİNİZ”

Özboyacı'ya CHP'li Özçağdaş yerinden yanıt vererek, “Son günlerde takip ediyorum, burada ne konuşulsa, bu sorun var ama üstüne başka sorun da var ama biz çözeriz demekten başka bir cevap alamıyoruz iktidardan. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çoğunluğu partinizde yani İstanbul muhalefetindedir. Çoğunluk sizde olduğuna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisine getirdiğiniz bir konu varsa ve reddedilmişse milletin kürsüsünde paylaşabilirsiniz. Kentsel dönüşüm bizim dönemimizde artmıştır, devam ediyor. Sadece İBB için değil, diğer konular için de işte bu araştırma önergesini değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.

“HAYALİNİ DAHİ GEÇİREMEYECEK DURUMA GELDİ”

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, barınma hakkının kamusal hak olduğunu kaydederek şunları söyledi;

*Türkiye'de her geçen yıl ev sahibi olma oranı zorlaştı. Hele sabit gelirliler artık araba ve ev alma gibi hayalini dahi geçiremeyecek duruma geldik.

*Eylül 2020'den itibaren ekonomik temelleri hazırlanmadan faiz indirim sürece başlatıldı. Faizlerde en son geldiğimiz nokta yüzde 8,5'e kadar çekildi.

*Hazırlanmadan bunun yapılması Türkiye ekonomisini içinden çıkılmaz hale getirdi. Dolar kuru patladı, dolara bağlı olarak yüzde 85'lere kadar çıkan enflasyon Türkiye'de yaşanmaktadır. Türkiye barınma krizine girdi, konut fiyatları patladı ve ciddi yoksullaşma oluştu. (ANKA)

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