‘Kız çocuklarının geleceğini elinize bırakmayacağız’

Eskişehir'de Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri üyesi kadınlar, okullarda imamlar tarafından eğitim verilmesine yaptıkları eylemle tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, “Kız çocuklarının geleceğini sizin elinize bırakmayacağız" denildi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Tepebaşı ilçesi İsmet İnönü Caddesi’ndeki bir AVM önünde eylem yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri üyesi kadınlar, valiliğin oluru ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında protokol gereği İl Merkezi ve ilçelere bağlı tüm lise, ortaokul, ilkokul ve anaokulları ile il merkezi ve ilçelerde bulunan tüm cami ve Kur’an kurslarında eğitimin imamlar tarafından verilecek olmasını protesto etti.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ve Kadın Meclisleri üyesi kadınlar, ‘Kız çocuklarının geleceği için eşitlik, bilim, eğitim’ yazılı pankart açarak, ‘Çocuklar için bilimsel eğitim’, ‘Geleceğimiz için etik eğitim’, ‘Kadın cinayetlerini durduracağız’, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ şeklinde sloganlar attı.

“GERİCİ, KADIN VE LAİKLİK DÜŞMANI İTTİFAK KURULDU”

Basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü de katıldı. Kadın Meclisleri adına konuşan Ayşe Aytekin, AKP iktidarını eleştirerek, “Bir yandan kadınları nasıl sahiplendireceğini anlatan HÜDA-PAR, bir yandan milletvekillerinin üç eşi olduğunu ve dörde kadar yolu olduğunu söyleyen Yeniden Refah Partisi ile İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çeken AKP bir araya geldi. Son derece gerici, kadın ve laiklik düşmanı utanç ittifakı kuruldu. Seçimlerin ardından ise parlamentoda gericilerin çoğunlukta olduğu bir tabloyla karşı karşıyayız. Daha seçimin üstünden bir gün bile geçmeden, aynı gece LGBTİQ+'ları hedef haline getiren konuşmaların yapılmasına tanık olduk” dedi.

“KIZ ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ SİZİN ELİNİZE BIRAKMAYACAĞIZ”

Okullarda imamlar tarafından eğitim verilmesine tepki gösteren Ayşe Aytekin şunları söyledi:

*Milletvekillerinin yemin töreni günü 6284'ü hedef alan konuşmalar yapıldı, kanuna el uzatılacağının sözleri verildi.

*Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneğimize hukuksuzca kapatma davası açarken nafaka hakkını savunduğumuz için ‘aile kurumuna zarar verdiğimizi' söyleyenler, LGBTİQ+'ların haklarını savunduğumuz için ‘ahlakı bozduğumuzu' iddia edenler, şimdi de seçimlerin ardından kadınların mevcut tüm kazanımlarına derhal el koymanın yollarını aramaya başladı.

*Tüm bunların ardından şimdi de Eskişehir Valiliği'nin onayıyla başlatılan okullara imam gönderilmesi uygulaması, sahip olduğumuz geleceği karartmaya çalışma arayışlarını bir kez daha ortaya seriyor.

*Laikliği ayaklar altına almakta sakınca görmeyenler; kadınların, çocukların ve LGBTİQ+'ların üzerinde ‘ahlak' adı altında baskı mekanizması oluşturmak isteyenler iyi dinlesin: Okullarda toplumsal cinsiyet eşitliğini derinleştiren uygulamalarınızın karşısında sonuna dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

*Kız çocuklarının geleceğini sizin elinize bırakmayacağız. Eşit, nitelikli, laik ve bilimsel eğitim hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz.

“MAYIS AYINDA 40 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ”

Tüm yaşananlara rağmen kadınların umutsuzluğa kapılıp kenara çekilmediğini, mücadeleye daha sıkı sarılmayı seçtiğini vurgulayan Aytekin, şunları söyledi;

*Mayıs ayında 40 kadın cinayeti, 22 şüpheli kadın ölümü yaşandı. Son aylardaki en yüksek kadın cinayeti sayısının, kadın düşmanı politikaların öne çıktığı seçim sürecine denk gelen Mayıs ayında yaşanması tesadüf değildir.

*Kadınların kazanımlarına göz diken, kadın cinayetlerini ve şiddeti durduracak politikaları hayata geçirmek yerine İstanbul Sözleşmesi'nden imzayı çeken, 6284 ve nafaka hakkı başta olmak üzere kadınların haklarını pazarlık konusu haline getiren siyasi iktidar, artan kadın cinayetlerinin baş sorumlusudur.

*Kadın cinayetlerini ve şüpheli kadın ölümlerini mücadelemizle durduracağız. Özgür ve eşit bir dünyayı kazanacağız.

MİLLİ, MANEVİ, AHLAKİ, İNSANİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ BENİMSETECEKLER

Öte yandan Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23 Mayıs 2023 tarihli yazısında şu ifadelere yer verdi:

*Öğrencilere milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi amacıyla Eskişehir İl Merkezi ve ilçelere bağlı tüm lise, ortaokul, ilkokul ve anaokulları ile il merkezi ve ilçelerde bulunan tüm cami ve Kur’an kurslarında uygulanacak şekilde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Müftülüğü arasında yapılan Eğitimde İş Birliği Protokolü 27/04/2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

*Bu itibarla; tüm cami ve Kur’an kurslarında uygulanacak programların İl Müftülüğü koordinesinde etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

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