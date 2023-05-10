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Kız Kulesi ziyarete açılıyor

Restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi havadan görüntülendi. 2 yıllık aranın ardından yarın akşam saat 21.00'da yapılacak ışık ve ses gösterilerinin ardından Kız Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon çalışmaları tamamlanan Kız Kulesi’nin havadan çekilen görüntüleri yayınlandı.

İki yıllık aranın ardından yarın akşam saat 21.00’da yapılacak ışık ve ses gösterilerinin ardından Kız Kulesi kapılarını ziyaretçilerine açacak. (DHA)

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