Abone Ol

Kızılay’da yeni skandal: Yardımları çaldılar

SÖZCÜ Televizyonu muhabiri Yeliz Koray ve kameramanı Murat Dalgül Sapanca'dan bildiriyor...

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 16:23 - 04 Mart 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
‘Kızılay Holding’in 12 koltuklu başkanıİlginizi Çekebilir‘Kızılay Holding’in 12 koltuklu başkanıAh Kızılay, vah Kızılay!..İlginizi ÇekebilirAh Kızılay, vah Kızılay!..Kızılay ile ilgili çarpıcı denetim raporuİlginizi ÇekebilirKızılay ile ilgili çarpıcı denetim raporu

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Sözcü
X Reklam