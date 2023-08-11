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Kızına cinsel istismardan tutuklandı

Antalya'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen H.Ç. tutuklandı.

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Kızına cinsel istismardan tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğu, 8 Ağustos’ta jandarmaya gidip, babası H.Ç.’nin evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirterek şikayetçi oldu.

İddiaya göre; kızın erkek kardeşi de olayı cep telefonu ile kayda alıp, jandarma ekiplerine teslim etti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da müdahil oldu. Cumhuriyet savcısının talimatı ile H.Ç. gözaltına alındı.

H.Ç. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kız çocuğu ise devlet korumasına alındı. (DHA)

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