Kocaeli Valisi Yavuz’dan Dilovası’ndaki gerginlikle ilgili açıklama

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin, vatandaşların sakin ve sağduyulu davranarak toplumu karıştırmak isteyenlere fırsat vermemesini istedi.

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Dilovası ilçesinde bir araya geldiği muhtarların görüş ve taleplerini dinleyen Kocaeli Valisi Yavuz, kurum yetkililerine gerekli talimatları verdi.

Toplantı çıkışında bir basın mensubunun, dün Dilovası ilçesinde evcil hayvanın zehirlendiği iddiasının ardından yaşanan gerginliğe ilişkin sorusu üzerine Yavuz, evcil hayvanın öldürülmesi şüphesiyle yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü ancak güvenlik görevlilerinin olaya süratle müdahale ederek o akşam sorunu çözdüğünü söyledi.

Yavuz, köpeğin ölüm sebebinin belirlenmesi için numunelerin ilgili kuruma gönderildiğini bildirerek, “Daha sonra sosyal medyada birtakım provokatif paylaşımlar yapılmaya başlandı. Özellikle yabancı Suriyelilerin, vatandaşlarımızın evlerini taşladıklarına yönelik maalesef provokasyon gerçekleşti. Yani gerçeğe aykırı beyan oluştu. Videodan hareketle sonuç elde edilmek istendi. Başından itibaren konuyla ilgili il emniyet müdürlüğümüz, istihbarat birimlerimiz gerekli teknik çalışmaları gerçekleştiriyor.” dedi.

Köpeğin ölümünden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Yavuz, konunun başka mecraya çekilerek yabancı karşıtlığına dönüştürülmesinin de kendilerini üzdüğünü vurguladı.

“KONU ADLİ VE İDARİ YÖNDEN SORUŞTURULMAKTADIR”

Yavuz, her pazartesi yaptıkları muhtarlar toplantısında emniyet, asayiş ve koordinasyon konularını görüştüklerini aktardı.

Sosyal medyanın, içerik ve paylaşımlar itibarıyla çarpıtılmaya, farklı amaçlarla kullanılmaya müsait bir alan olduğuna dikkati çeken Yavuz, “Herhangi bir vatandaşımızın evine direkt saldırı gerçekleşmemiştir. Özellikle köpeği ölen kişi, yakın arkadaşları ve mahallede bulunanlar ile mahallede mukim geçici koruma altındaki Suriyeliler arasında çok kısa süren olay meydana gelmiştir. Olayın özeti budur. Hayati tehlikesi bulunan veya ağır yaralanan kimse yoktur. Bu olaylara karışanlarla ilgili cumhuriyet başsavcılığımız adli süreci başlatmış, adli işlem de yapılmıştır.” diye konuştu.

Yavuz, olaya ilişkin yabancılardan 10 kişinin tedbir amaçlı geri gönderme merkezine teslim edildiğini anımsatarak, “Konu adli ve idari yönden soruşturulmaktadır. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda sakin, sağduyulu olmalarını, toplumumuzu karıştırmak isteyenlere fırsat vermemelerini özellikle rica ediyoruz. Güvenlik birimlerimiz ve devletimiz her alandadır, konuya hakimdir.” şeklinde konuştu.

“İLİMİZDEN 17 BİN 599 YABANCI SINIR DIŞI EDİLMİŞTİR”

Yavuz, sosyal medyada olay abartılarak binlerce insanın tepki gösterdiği şeklinde yansıtıldığını ifade ederek, dün akşam 150’yi geçmeyen sınırlı sayıda vatandaşın toplandığını ancak konunun doğru aktarılmasıyla dağılmalarının sağlandığını kaydetti.

Kocaeli’de düzensiz göçle ilgili mücadeleden bahseden Yavuz, “2017’den bu yana ilimizden 17 bin 599 yabancı sınır dışı edilmiştir. Sadece 2023’te şu ana kadar güvenlik birimlerimizce 2 bin 474 kişi yakalanmış ve bunlardan 2 bin 172’si deport edilerek ülkelerine gönderilmiştir. Düzensiz göçle mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir.” ifadesini kullandı. (AA)

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