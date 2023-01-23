Abone Ol

Kocası tarafından katledilen Polis Memuru Aslı Yılmaz toprağa verildi

Kırşehir'de kocası tarafından öldürülen polis memuru Aslı Yılmaz, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kocası tarafından katledilen Polis Memuru Aslı Yılmaz toprağa verildi

Polis memuru Aslı Yılmaz (33) için Malatya Şehir Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Tören alanına gelen Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, merhumenin babası Cafer Çitil’i teselli etti.

Aslı Yılmaz’ın cenazesi meslektaşlarının omuzlarında taşınarak katafalka getirilerek kondu. Bu sırada kardeşini taşıyan polis memurlarının yanında yürüyen ağabey Alparslan Çitil, gözyaşlarına hakim olamadı.

Aslı Yılmaz’ın cenazesi kılınan namazın ardından Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Antalya’da görevli Özel Harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ve boşanma aşamasında olduğu Aslı Yılmaz’ı sokak ortasında katlettikten sonra intihar girişiminde bulunmuştu. (DHA-AA)

Polis, meslektaşı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdıİlginizi ÇekebilirPolis, meslektaşı eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı
X Reklam