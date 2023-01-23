Kocası tarafından katledilen Polis Memuru Aslı Yılmaz toprağa verildi
Kırşehir'de kocası tarafından öldürülen polis memuru Aslı Yılmaz, memleketi Malatya'da toprağa verildi.
Polis memuru Aslı Yılmaz (33) için Malatya Şehir Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. Tören alanına gelen Malatya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, merhumenin babası Cafer Çitil’i teselli etti.
Aslı Yılmaz’ın cenazesi meslektaşlarının omuzlarında taşınarak katafalka getirilerek kondu. Bu sırada kardeşini taşıyan polis memurlarının yanında yürüyen ağabey Alparslan Çitil, gözyaşlarına hakim olamadı.
Aslı Yılmaz’ın cenazesi kılınan namazın ardından Malatya Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Antalya’da görevli Özel Harekat polisi Hüseyin Emre Yılmaz, Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan ve boşanma aşamasında olduğu Aslı Yılmaz’ı sokak ortasında katlettikten sonra intihar girişiminde bulunmuştu. (DHA-AA)