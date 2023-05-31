Kökünü Kurutma Operasyonu: 45 gözaltı
Muğla’nın Bodrum ve Milas ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bodrum ve Milas ilçelerinde bu sabah saatlerinde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.
45 GÖZALTI
“Kökünü Kurutma Operasyonu” ismi verilen operasyonda iki ilçede toplam 45 şüpheli gözaltına alındı.
Bodrum'daki operasyonda çok miktarda uyuşturucu, hassas terazi, 4 tabanca, 1 pompalı tüfek ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. “Kökünü Kurutma Operasyonu” kapsamında geçen Nisan ayında Menteşe, Marmaris ve Fethiye ilçelerindeki çalışmalarda 66 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.