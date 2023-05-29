Abone Ol

Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonun 3 araca çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı! Çok sayıda yaralı var

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 EF 389 plakalı saman yüklü kamyon, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi’nde kontrolden çıkarak, trafik ışıklarında bekleyen 53 ABM 998 ve 31 AGB 118 plakalı otomobiller ile 31 FB 165 plakalı cipe çarptı.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada, kamyon sürücüsü ve yanındaki yolcu ile diğer araçlardaki 11 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. (AA)

Katliam gibi kaza: 12 ölü, 3'ü ağır 31 yaralıİlginizi ÇekebilirKatliam gibi kaza: 12 ölü, 3'ü ağır 31 yaralıDiyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralıİlginizi ÇekebilirDiyarbakır'da feci kaza: 1 ölü, 3 ağır yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam