Konya’da 5 AKP ilçe başkanı istifa etti
Konya'da AKP Beyşehir, Akşehir, Hüyük, Kadınhanı ve Ilgın İlçe Başkanları görevlerinden istifa etti.
Konya'da yaklaşan yerel seçimler öncesi AKP’li 5 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.
İSTİFALAR ARKA ARKAYA GELDİ
Konya'da ilk istifa haberi AKP Akşehir İlçe Başkanlığı'ndan geldi. AKP Akşehir İlçe Abdurrahman Çardakoğlu istifa kararını kamuoyuna duyurdu.
Ardından sırasıyla AKP Kadınhanı İlçe Başkanı İrfan Karaca, AKP Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin ve AKP Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan görevlerinden ayrıldıklarını duyurdu. Son olarak ise AKP Ilgın İlçe Başkanı Ömer Apil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini açıkladı.
İSTİFALARIN ARTACAĞI ÖĞRENİLDİ
Önümüzdeki günlerde istifa sayılarının atacağı öğrenilirken, istifa eden adayların yerel seçimlerde adaylık için istifa ettikleri bildirildi.