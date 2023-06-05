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Konya’da silahlı kavga: 7’si polis 11 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 7'si polis 11 kişi yaralandı.

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Konya’da silahlı kavga: 7’si polis 11 yaralı

İstasyon Caddesi Esnaf Sitesi karşısında bir iş yerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgayı ayırmaya çalışan 7 polis memuru da çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaya karışan 6 kişi gözaltına alındı. (AA)

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