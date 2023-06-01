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Konya’da vahşet! Yaşlı çift katledildi

Konya'nın Çumra ilçesinde yaşlı çift, evlerinde tabancayla öldürülmüş halde bulundu. Savcının incelemesinin ardından çiftin cesetlerinin otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı bildirildi.

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Konya’da vahşet! Yaşlı çift katledildi

İlçeye bağlı İçeri Çumra Mahallesi’nde emekli imam Hüseyin ve Mürüvvet Çoban’dan haber alamayan yakınları, çiftin evine gitti.

Çiftin yakınları eve girdiklerinde Hüseyin (57) ve Mürüvvet Çoban’ın (55) cansız bedenlerine rastlayınca durumu jandarmaya bildirdi.

TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri yaptıkları ilk incelemede çiftin tabancayla öldürüldüklerini tespit etti.

Savcının incelemesinin ardından çiftin cesetlerinin otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı bildirildi. (AA)

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