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Konya’daki katliam gibi kazada ölü sayısı 6’ya yükseldi

Konya'da, 11 Kasım günü Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana gelen kazada otomobilin yolun karşısına geçen yayalara çarpması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

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Konya’daki katliam gibi kazada ölü sayısı 6’ya yükseldi

Konya’da, gerçekleşen kaza, 11 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi’nde meydana geldi.

İnşaatta çalışan Sefa Selvi’nin yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, tramvaydan inip karşıya geçmeye çalışan yayalara çarpmıştı. Kazada Fadime Aslan (52), Sultan Aslan (33), Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7), Azra Atalay (9) hayatını kaybetmiş, Emine Atalay (32) ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

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EMİNE ATALAY DA HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavisi süren Emine Atalay da bugün doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölü sayısı 6’ya yükselirken ölen Atalay’ın oğlu Ali Cemal Atalay tedavisinin ardından taburcu oldu. (DHA)

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