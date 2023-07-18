Kopya düzeneğini sınav öncesi tarlada test ederken yakalandılar

Tekirdağ'da ehliyet sınavına girecek öğrenci ile kopya vermeye hazırlanan arkadaşı, tarlada yaptıkları kopya düzeneği testi sırasında polis tarafından yakalandı.

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde dün polis ekipleri, Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan ehliyet sınavı öncesi iki kişinin sınavın yapılacağı binaya yakın bir tarlada olduğunu gördü. Şüphe üzerine ekipler, bu kişilerin yanına gitti. Ancak polisi gören şüpheliler kaçmaya çalıştı. Şüphelilerden S.A. yakalandı.

S.A.’nın üzerinde yapılan aramada 3 mikro kamera, 4 USB kablosu, 3 mikro kulaklık, 2 ses sağlayıcı cihaz, 2 taşınabilir kablosuz internet cihazı, 1 powerbank, 2 mikrofon yerleştirme aparatı, cımbız, 2 cep telefonu ve 1 düzenek saklamaya yarayan kılıf ele geçirildi. Ekiplerin peşine düştüğü diğer şüpheli C.B., de kısa süre sonra yakalandı.

3 BİN LİRAYA ANLAŞMIŞLAR

Gözaltına alınıp emniyete getirilen şüphelilerden S.A., ifadesinde ehliyet sınavına girecek olan C.B.’ye kopya vermek için bu düzeneği hazırladığını söyledi.

Şüphelilerden S.A., kursiyer olan diğer şüpheli C.B.’ye 3 bin lira karşılığında kopya vereceğini ve düzeneği çalışıp çalışmadığını sınav öncesi test ettiklerini belirtti. S.A., “C.B., Halk Eğitim Merkezi’nde ehliyet almak için yapılacak e-sınav’a (elektronik sınav) katılacaktı. Ben de bunun için hazırladığım düzenekle kendisine kopya verecektim. Boş arazide cihazı test ediyorduk. C.B. ile 3 bin lira karşılığında anlaştık” dedi.

S.A. ve C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından Tekirdağ Adliyesi’ne sevk edildi. (DHA)

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