Korumanın yerine uzaklaştırma geldi

Şiddet suçlarında da uygulanan elektronik kelepçe sayısı yetersiz. Kadına şiddet uygulayan kişilere de takılan elektronik kelepçenin sınırlı sayıda olması mahkemeleri bu yönde koruma kararı vermekten çekinir hale getirdi.

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Sevgim Begüm YAVUZ Ali Selim YAMANLI

Elektronik kelepçe ile takip edilen vakada kadına şiddet olayının yaşanmadığı 2022'de İçişleri Bakanlığınca açıklandı. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Bahar Ünlüer Öztürk, kadına şiddetle mücadelede önemli bir yöntem olan elektronik kelepçe uygulamasında sıkıntılar yaşandığına dair detayları SÖZCÜ'ye anlattı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE İHTİYAÇ DAHA FAZLA

Bahar Ünlüer Öztürk, elektronik kelepçe sayısının sınırlı olduğunu belirterek bu durumun mahkeme kararlarına da yansıdığını aktardı. Öztürk, “Elektronik kelepçe, hem adli kontrol hükümlerinden biri olarak hem de kadına yönelik şiddet vakalarında alınan koruma kararlarının uygulanıyor. Ancak sayısı oldukça sınırlı. Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde elektronik kelepçe ihtiyacı daha yüksek. Elektronik kelepçe sayısının az olmasından dolayı mahkemeler koruma kararı yerine uzaklaştırma kararı veriyor. Bu durum çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor.”

KORUMA KARARI ALMAKTA ZORLUKLAR YAŞIYORUZ

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun veya 6284 Sayılı Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 8 Mart 2012'de kabul edildi. 20 Mart 2012'de de Resmî Gazete'de yayındı. Bu kapsamda şiddet olaylarında elektronik kelepçe uygulamasını talep etiklerini belirten Öztürk, “Fakat sayının sınırlı olması ve İstanbul'daki dava sayısının fazla olması nedeniyle zaman zaman kararları uygulanmıyor. Mağdur hakkında koruma kararları almakta güçlükler yaşayabiliyoruz” dedi.

Öztürk, Elektronik kelepçenin hem koruma kararlarında hem de adli kontrolde uygulandığını belirterek, “İstanbul öyle bir yer ki, Anadolu'da şiddetten kaçan kadın da İstanbul'a geliyor. Dolayısıyla İstanbul vakanın yaşandığı yer olmasa da kişinin bulunduğu yer oluyor. O sebeple elektronik kelepçe ihtiyacı daha da fazla ve sayı sınırlı. Hakimler, sayı sınırlı olduğu için bu koruma kararlarını vermekte çekiniyorlar” diye konuştu.

ELEKTRONİK KELEPÇE ÖNEMLİ BİR UYGULAMA

Benzer bir dosyası olduğu bilgisini paylaşan Öztürk, “6284 sayılı kanun uyarınca koruma talep ettik. Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi. Aleyhine karar verilen kişi, sürekli olarak kararı ihlal ediyor. Ben de bu ihlale dayanarak elektronik kelepçe kararı verilmesini istiyorum. Hakim bu kısıtlılıktan olsa gerek bir türlü bu kararı alamadı daha. Birçok meslektaşımdan da benzer şikayetler geliyor. Aslında elektronik kelepçe koruma kararlarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için de çok önemli bir uygulama” açıklamasını yaptı.

Elektronik kelepçenin kısa tarihi

Elektronik kelepçelerin geçmişini hatırlamak için çok geçmişe gitmeye gerek yok. Arşivlere göre, elektronik kelepçe kadına şiddet için atılmış bir adım. 15 Eylül 2011'de TBMM Araştırma Merkezi Müdürlüğünce hazırlanan raporda, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tarafından gündeme getirilen elektronik kelepçe İspanya başta olmak üzere kadına şiddete karşı ‘caydırıcı' oldu. İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı iş birliğinde 2019'dan bu yana 15 ilde pilot olarak sürdürülen “Elektronik Kelepçe Uygulaması” aktif hale getirildi. TBMM tarafından 8 Mart 2012'de kabul edildi. 20 Mart 2012'de de Resmî Gazete'de yayındı.