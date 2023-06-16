Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak
Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kurban Bayramı’nın 9 gün olmasının ardından köprü ve otoyollarla ilgili de yeni bir karar alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bayram süresince köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.
ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır” ifadelerini kullanmıştı.