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Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayınlanma: 00:13 - 16 Haziran 2023 Güncellenme:
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Kurban Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak

Kurban Bayramı’nın 9 gün olmasının ardından köprü ve otoyollarla ilgili de yeni bir karar alındı. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre bayram süresince köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada “26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır” ifadelerini kullanmıştı.

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