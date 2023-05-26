Kürşad Zorlu: Farkın çok hızlı kapanacağını düşünüyoruz

Milletvekili rozetini takan İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, "Sandığa gitme oranının bir miktar daha artması ve geçersiz oyları da hesaba kattığımızda farkın çok hızlı kapanarak sayın Kılıçdaroğlu'nun önde çıkacağını düşünüyoruz" dedi.

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İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu mazbata töreninin ardından bugün ailesiyle birlikte TBMM'ye gelerek kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Kayıt sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zorlu, “28 Mayıs'ta Millet İttifakı adayı sayın Kılıçdaroğlu’nun 13.Cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz. Genel Başkanımız başta olmak üzere İYİ Parti mensuplarımız sahadadır. Özellikle oy kullanmaya seçmenlerimizde bir kıpırdanma olduğunu görüyoruz. Sandığa gitme oranının bir miktar daha artması ve geçersiz oyları da hesaba kattığımızda farkın çok hızlı kapanarak sayın Kılıçdaroğlu’nun önde çıkacağını düşünüyoruz” dedi.

TBMM çatısı altında ilk yapacağı önerinin engelli vatandaşlarımızla ilgili olacağını ifade eden Kürşad Zorlu, yasama dönemine ilişkin olarak “Milletimize ülkemize hayırlar getirmesini diliyoruz. Umarım kavgasız, gürültüsüz, uzlaşmanın esas olduğu bir dönem olur ve milletimize hayırlı hizmetler gerçekleştiririz” dedi. Zorlu'nun milletvekili rozetini de eşi Esra Zorlu taktı.

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