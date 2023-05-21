Kürşad Zorlu’dan üniversitelilere 28 Mayıs çağrısı

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, sınavları ertelenen üniversite öğrencilerine 28 Mayıs günü yapılacak seçim için çağrıda bulundu.

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İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Kürşad Zorlu, YÖK’ün üniversite bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran’dan sonra yapılması kararının ardından gençlere seslendi. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Zorlu, şu ifadeleri kullandı:

“İYİ Parti olarak çağrımız sonrası YÖK üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran’dan sonra yapılmasına karar verdi. Ülkemizin geleceği olan gençlerimizi 28 Mayıs günü geleceğe sahip çıkmaya ve sandığa davet ediyoruz.”

Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 17 Mayıs’ta YÖK ve üniversite yönetimlerine şu çağrıyı yapmıştı:

– 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçimlerinde oy kullanma hakkı bulunan Üniversite öğrencilerimizin bu hakkı yerine getirebilmeleri için bu döneme denk gelen sınavların ertelenmesi ve/veya online şekilde yapılması gereklidir.

– Zira bir çok öğrencimiz ekonomik sıkıntılar ya da sınavların çakışması sebebiyle oy kullanmaları gereken şehirlere gitmekte zorlanacaktır. Zaten daha önce aldığınız plansız kararlarla gençlerimizin düzenini fazlasıyla bozdunuz.

– Gençlerimizi zor durumda bırakmayın ve onlardan korkmayın! İlgili üniversiteler derhal harekete geçmelidir. Bu durumda olan Üniversitelerin 19 Mayıs tarihine kadar senato kararı alarak gerekli düzenlemeyi yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla.

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