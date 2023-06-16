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Kurşun yağdırdı: Önünü kestiği otomobildeki eşi ile kayınpederini öldürdü

Gazinatep’te Mertcan Köse, boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köseve kayınpederi Ertuğrul Kaya’yı, otomobillerinin önünü kesip av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

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Kurşun yağdırdı: Önünü kestiği otomobildeki eşi ile kayınpederini öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Atakent Mahallesi'nde meydana geldi.

Ertuğrul Kaya, boşanma aşamasındaki kızı Bilge Köse ile otomobiliyle giderken, damadı Mertcan Köse başka bir araçla önlerini kesti.

Araçtan inen Mertcan Köşe, eşi ve kayınpederine av tüfeğiyle peş peşe ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Ertuğrul Kaya ve Bilge Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Mertcan Köse’nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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