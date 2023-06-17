Kütahyalı çiftçilerden elektrik faturası tepkisi

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Eymir köyü çiftçileri, elektrik dağıtım şirketi tarafından kendilerine kesilen faturalara tepki gösterdi. Geçtiğimiz yıl üretim dönemindeki elektrik kullanım sürecinden itibaren sıfır kullanım olmasına rağmen, çiftçiler trafoyu kapattırmadığı için her bir aboneye ‘Trafo boşta kaybı' adı altında fatura gönderildi.

Çiftçiler, Eymir Köyü Muhtarlığı önünde toplantı. Çiftçilere, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap da destek verdi. Bir çiftçi, şunları söyledi:

“Hiç elektrik tüketmediğimiz halde bize trafo başı üçer bin lira ceza yazdılar. Bu cezaların neden olduğunu, sorduk. Dairede, ‘ödeyeceksin' dediler. Ben de gittim, bunları resmi makamdan büyük yerlere bildirdim. Niye para alıyorlar bizden, biz onu anlamıyoruz. Anlatsınlar. Her şeyi sıfır. Borcum yok. Tüketim sıfır, sıfır, sıfır. Ceza, 3 bin (lira).”

Çiftçinin mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çeken CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap ise, “Köyden şehre göçün sebeplerinden biri de bu. Zaten mazotta bir soygun var. Mazotta mağdur ediliyorsunuz. İlk ve son endeks sıfır. Hiç kullanılmıyor. ‘Trafo boşta kaybı' adı altında 2 bin 600 lira… Ayırıcıdan da kapatılmış aslında” dedi.

“KAPATTIRSAK DA KAPATTIRMASAK DA BİZDEN PARA ALIYORLAR”

Bir başka çiftçi de trafoyu kapattırmadıkları için gelen faturanın, kapattırdıklarında da geldiğini söyledi. Açma kapama bedelinin faturaya yansıtıldığını söyleyen çiftçi, “Kapattırsak da kapattırmasak da bizden para alıyorlar. Soygun bu” diye konuştu.

Çiftçiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da mektup yazdı. Mektupta şu ifadeler yer aldı:

“Kütahya ili, Altıntaş ilçesi, Eymir köyünden yazıyorum. Sayın Başkanım ben köyde çiftçilik yapmaktayım, ekte sunduğum, adıma kayıtlı sulama su saatime 20.10.2022 ilk okuma ve 31.05.2023 son okuma ile 2.829,80.41 elektrik faturası tarafıma tebliğ edildi. Benim ilk okuma ile son okuma arasında bir elektrik tüketimim asla olmadı, geçen yılın elektrik fatura bedelini ödedim. Benim geçmişe yönelik elektrik borcum yoktur. Şimdi köyümüzde benim gibi çiftçilik yapan en az 15-20 hane insanın hepsine aynı fatura standart kesilerek gönderildi. Ben mağdur oldum. Bize bu fatura bedellerini ödememiz için baskı yapılmaktadır. Bizler çiftçilik yaparak hayatımızı sürdürüyoruz bu fatura bedellerini ödememiz bizleri ve ailemizi zor durumda bıraktı. Bu hususta gerekli inceleme ve soruşturma yapılarak usulsüz kesilen bu cezaların iptalini saygı ile arz ederiz.”