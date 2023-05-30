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Kutlamalar sırasında başına yorgun mermi isabet eden Muhammed yaşamını yitirdi

Mersin'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turunun ardından gerçekleştirilen kutlamalar sırasında başına yorgun mermi isabet eden Muhammed Eslek (15), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlanma: 21:18 - 30 Mayıs 2023 Güncellenme:
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Kutlamalar sırasında başına yorgun mermi isabet eden Muhammed yaşamını yitirdi

Pazar günü geç saatlerde Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci turunun ardından kutlama yapan bir grubun içinde yer alan Muhammed Eslek, henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiyle başından yaralandı.

Başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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