Kutlamalar sırasında başına yorgun mermi isabet eden Muhammed yaşamını yitirdi
Mersin'de Cumhurbaşkanlığı seçimi 2'nci turunun ardından gerçekleştirilen kutlamalar sırasında başına yorgun mermi isabet eden Muhammed Eslek (15), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Pazar günü geç saatlerde Mersin’in Toroslar ilçesine bağlı Kurdali Mahallesi’nde Cumhurbaşkanlığı seçimi 2’nci turunun ardından kutlama yapan bir grubun içinde yer alan Muhammed Eslek, henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermiyle başından yaralandı.
Başına isabet eden yorgun mermiyle ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan çocuk, yaşamını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)