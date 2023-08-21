Kuzenine ateş açtı, market sahibi kadını öldürdü

Denizli'de tartıştığı amcasının oğlunun sığındığı markete pompalı tüfekle ateş eden kişi, market sahibi kadını öldürdü.

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Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, kız meselesi yüzünden parkta buluşup kavga eden iki amca çocuklarından birisi kaçarak parkın karşısındaki markete sığındı.

Onu pompalı tüfekle takip eden Yusuf S., markete sığınan Hasan S. ve market sahibi 28 yaşındaki Merve Acar’a art arda ateş etti.

Hasan S. ile Merve Acar yaralandı. Olayla bir alakası olmayan Merve Acar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 00.15 sıralarında Kayhan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan S. ile amcasının oğlu Yusuf S. kız meselesi yüzünden tartıştı.

İki amca çocukları Kayhan Mahallesi’ndeki parkta buluşma kararı aldı. Yusuf S. yanında Emircan U., Muhammet S., Furkan A. İsmail B., Tolga G. ve Buse K.’yı de getirdi. Parka Hasan S.’nin de gelmesinin ardından kız meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma Hasan S. ile Yusuf S. arasında kavgaya dönüştü.

Hasan S., kendini kurtarıp, parkın karşısındaki markete sığındı. Bu sırada Yusuf S. elinde pompalı tüfekle amcasının oğlu Hasan S.’yi takip edip, markete geldi.

Yusuf S. elindeki pompalı tüfekle markete sığınan Hasan S. ile marketin sahibi Merve Acar’a doğru art arda ateş etti.

Olayın ardından Yusuf S. ile yanındakiler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Göğsüne aldığı saçma ile ağır yaralanan market sahibi Merve Acar ile Hasan S., acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasan S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla alakası olmayan ve ağır yaralanan Merve Acar, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için operasyon başlattı.

Şüphelileri tespit edip kimliklerini belirleyen Cinayet Bürosu ekipleri, Merkezefendi ilçesinde Meska evlerine kaçan şüphelerin saklandıkları apartmanı belirledi.

Cinayet Bürosu ekipleri, cinayeti işleyen Yusuf S. ile Buse K.’yı apartmanın çatısında saklanırken yakaladı.

Diğer 5 şüpheli de saklandıkları farklı adreslerde yakayı ele verdi. 7 kişi sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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