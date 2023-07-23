Ladik Belediye Başkanı Özel hayatını kaybetti

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Bir süredir kanserle mücadele eden 47 yaşındaki Nurhan Yapıcı Özel, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Belediye Başkanı Özel, yaklaşık iki yıldır kanser tedavisi görüyordu.

NURHAN YAPICI ÖZEL KİMDİR?

2 Eylül 1966 yılında Ladik’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ladik’te bitirdi. Konya Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesinde Mimarlık bölümünden mezun oldu. Ladik’te mimarlık yaptı. Ladik Belediyesinden bir dönem meclis üyeliği, 2 dönem Ladik İl Genel Meclis üyeliği görevini yürüttü. AKP Ladik ilçe Kadın Kolları Başkanlığını yaptı. 2013-2015 yılları arasında Samsun İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. Son olarak AKP Samsun İl Yönetim Kurulunda Çevre, Şehir ve Kültür’den Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. Evli ve 2 çocuk annesiydi.