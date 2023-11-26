Abone Ol

Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler durduruldu

Çanakkale Liman Başkanlığı'nın olumsuz hava şartlarından dolayı aldığı kararla, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler geçici olarak durduruldu.

Yayınlanma: 05:15 - 26 Kasım 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler durduruldu

Çanakkalede etkili olan fırtına gece boyunca etkisini gösterdi. Bölgede gün boyu etkili olan fırtına nedeniyle akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı kuzeyden, güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatılmıştı. Çanakkale Liman Başkanlığı’nın olumsuz hava şartlarından dolayı aldığı kararla, Lapseki-Gelibolu hattındaki seferler geçici olarak durduruldu.