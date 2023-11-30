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Libya tezkeresi, Meclis’ten geçti

Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Libya tezkeresi, Meclis’ten geçti

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