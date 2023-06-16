Lice’de öldürülen terörist, gri listeden çıktı

Diyarbakır’ın Lice İlçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda öldürülen 4 teröristten ikisinin daha kimliği tespit edildi.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Lice İlçesi Baharlar ve Ahtikan bölgelerinde düzenlenen “Eren Huzur İlkbahar Yaz Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan Operasyonu” adı verilen operasyonda ölü ele geçirilen 4 teröristten dördüncüsünün de kimliği belirlendi.

Kimlik tespiti ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen dört teröristten birinin İçişleri Bakanlığı’nın en çok aranan teröristler listesinin 500 bin lira para ödüllü gri listesinde aranan, sözde bölge sorumlusu Doktor Mahsum kod adlı Vedat Ayhan, diğerinin de Zin Amed kod adlı Dilan Gökalp olduğu belirlenmişti.

2 TERÖRİSTİN DAHA KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Geriye kalan iki teröristin de kimlik tespit işlemleri tamamlandı.

Ailelerden alınan ve alınan DNA ve kan örnekleri karşılaştırmasından çıkan sonuca göre, üçüncü teröristin uzun zamandan beri Lice kırsalında terörist faaliyetlerde bulunan ve 500 bin lira para ödüllü listede aranan Bahoz Farkin kod adlı Ümit Korkmaz diğerinin de Hemgin Malazgirt kod adlı Sami Özdemir olduğu tespit edildi.

LİCE’DE 1 AYDA 6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Lice'nin Kutlu Köyü Reşan mezrası yakınlarında çıkan çatışmada da 1 Milyon lira para ödüllü Turuncu listede aranan Dilgeş Zagros kod adlı Serhat Yalçın ile Bawer Korkmaz kod adlı Murat Aslan kısa süre önce etkisiz hale getirilmişti.

Böylece Lice kırsalında son bir ay içinde 1'i Turuncu, 2'si gri kategoride olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi.

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