LÖSEV’in miniklerinden SÖZCÜ’ye anlamlı ziyaret

Lösemi hastalığına yakalanan çocukları yaşatmak için 25 yıldır mücadele veren Lösemili Çocuklar Vakfı’ndan dün Sözcü Gazetesi’ne anlamlı bir ziyaret gerçekleşti.

Hande ZEYREK

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetemizin İstanbul Maslak'taki merkezine çocuklarla birlikte gelen LÖSEV yöneticileri, Genel Yayın Yönetmeniz Metin Yılmaz nezdinde SÖZCÜ çalışanlarının gazeteciler gününü kutladı.

LÖSEV'in İstanbul'daki il yöneticileri Neslihan Çelik ve Selen Keleş ile gazete merkezine gelen çocuklardan, 9. sınıfa giden Zeynep Naz Uzun (14) ile birinci sınıf öğrenciler Mehmet Ali Topal (8) ve Hakan Rüzgar Karakaya'nın (8) merak ettikleri soruları Metin Yılmaz yanıtladı.

Lösemi tedavilerini tamamlamış, sağlığına kavuşan üç miniğin sorularıyla renkli anların yaşandığı ziyarette, çocuklardan Mehmet Ali Topal'ın “Gazetecilik zormuş” sözleri herkesi şaşırttı. Gazeteyi gezerek çalışanlarla sohbet eden minikler, bilgisayar başına geçip grafik tasarladı, resim yaptı.

Seferihisar'daki LÖSEV Çiftliği'nde tamamen doğal yetişen satsuma mandalinalarıyla gelen çocuklardan Mehmet Ali Topal “Lösemili çocuklarla ilgili yaptığınız haberleri görünce çok seviniyorum. Fotoğraflarımızın çıktığı gazete haberlerini kesip biriktiriyorum. İyi ki yanımızdasınız” dedi.

Doktor, savcı ve iktisatçı olmak istediklerini söyleyen çocuklar, Spor Müdürü Bahadır Çokişler'den haber toplantısı ve haber yazım süreciyle ilgili de bilgi aldı.