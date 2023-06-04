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Maden ocağında patlama ve göçük: 1 ölü

Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

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Maden ocağında patlama ve göçük: 1 ölü

Elazığ’ın Palu ilçesinin Kayaönü köyündeki krom madeni ocağında, sabah saatlerinde patlamayla birlikte göçük oluştu. 2 maden işçisi, göçük altında kaldı.

Remzi Tahtacı

İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, ekiplerin çalışması ile göçükten çıkarıldı. İşçilerden Remzi Tahtacı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan A.T. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlatmanın nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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