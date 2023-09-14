Madımak katliamına zaman aşımı
Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nde yaşanan katliamında yeni bir gelişme yaşandı. Firari sanıkların yargılandığı son dava da düştü.
30 yıl önce Sivas'taki Madımak Oteli 2 Temmuz 1993 günü ateşe verildi, büyük bölümü sanatçı ve aydın 35 kişi yaşamını yitirdi.
Katliamla ilgili süren davada yeni bir gelişme yaşandı. Firari sanıkların yargılandığı son dava da düştü.
ERDOĞAN KATLİAM HÜKÜMLÜSÜNÜ AFFETMİŞTİ
6 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, ‘Sivas Madımak Katliamı Davası' hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası ‘Sürekli Hastalık' sebebiyle kaldırılmıştı.