Mağazada tartıştığı nişanlısını feci şekilde dövdü

Mersin'de bir giyim mağazasında A.Y. (19) isimli genç kız, nişanlısı olduğu iddia edilen S.G. tarafından yere yatırılıp, tekme ve yumruklarla darp edildi. S.G., gözaltına alınırken, saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Şevket Sümer Mahallesi’ndeki bir giyim mağazasında nişanlı oldukları iddia edilen S.G., A.Y. isimli genç kız ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.G., A.Y.’yi darbetti. Genç kızı yere yatırıp, başına defalarca tekme ve yumruk atan S.G., daha sonra mağazadan ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız, ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, S.G.’yi yakaladı. Gözaltına alınan S.G., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

BAKANLIK OLAYA MÜDAHİL OLDU

Olaya dahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir açıklama yayınladı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Kadını darbeden şahıs gözaltına alınmış, saldırıya uğrayan kadının ise tedavi süreci hastanede devam etmektedir. Bakanlığımız mağdur kadın ve ailesiyle görüşülerek gerekli psikososyal mesleki çalışmalarıyla mağdurun yanında olacaktır. Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip edecektir.” (DHA-AA)