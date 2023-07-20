Mahkemeden Eski Buca Cezaevi arazisi için karar

İzmir Eski Buca Cezaevi arazisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı ilan ederek hazırladığı planlara karşı İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan davada, mahkeme yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

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İzmir Eski Buca Cezaevi arazisinin kamusal yeşil alan olarak planlanmasını isteyen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan ederek hazırladığı planlara karşı açtığı davada karar açıklandı. İzmir 6’ncı İdare Mahkemesi, alanın rezerv yapı alanı ilan edilmesine ilişkin bakanlık kararının yürütmesini durdurdu.

“ADALET MÜCADELESİNİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Eski Buca Cezaevi arazisini betona açan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı planına karşı açtığımız davada, yürütmenin durdurulmasına karar verildi. ‘Buca Cezaevi arazisi halkındır ve tümüyle yeşil alan olmalıdır' demiştik. Olduracağız. Tüm zorluklara rağmen hukuka olan inancımızı koruyarak adalet mücadelesini sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.

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