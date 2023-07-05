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Mahkemeden “Merdan Yanardağ” kararı

Bir programdaki sözleri nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçlamasıyla cezaevine konan TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın tutukluluğuna yönelik yapılan itiraz reddedildi.

Sevgim Begüm YAVUZ
Yayınlanma: 11:32 - 05 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Mahkemeden “Merdan Yanardağ” kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı geçen hafta, genel yayın yönetmenliğini yaptığı TELE 1 kanalında bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle Merdan Yanardağ hakkında re'sen soruşturma başlattı.

Gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen Yanardağ, 27 Haziran’da tutuklandı. Önceki gün avukat Bilgütay Hakkı Durna, müvekkili hakkında verilen tutuklama kararına itiraz etti.

Kararı değerlendiren mahkeme Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yönelik yapılan itirazı reddetti.

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