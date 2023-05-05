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Malatya’da ağır hasarlı bina çöktü: Enkazda 1 kişi aranıyor

Malatya'da ağır hasarlı olduğu için boşaltılan 4 katlı bina, kendiliğinden büyük bir gürültüyle çöktü. Bu sırada binaya hurda toplamak için giren ve enkaz altında kalan 4 kişiden 3'ü kendi imkanıyla kurtulurken, 1'i için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Yayınlanma: 20:02 - 05 Mayıs 2023 Güncellenme:
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6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin vurduğu Malatya’nın Kırçuval Mahallesi’nde ağır hasarlı olan 4 katlı bina, akşam saatlerinde büyük gürültüyle kendiliğinden çöktü.

İhbarla olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çökmeden önce binaya hurda toplamak için giren 4 kişiden 3’ü kendi imkanlarıyla enkazdan kurtulurken, 1 kişinin enkaz altında kaldığı bilgisi üzerine ekipler arama kurtarma çalışması başlattı. (DHA)

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