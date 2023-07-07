Malatya’da deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanları göreve başlayacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, deprem nedeniyle idari izinli sayılan kamu çalışanlarının göreve başlamalarına karar verildi.

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Malatya Valiliğinden yapılan açıklamada, 15 Şubat 2023’teki Cumhurbaşkanlığı genelgesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sebebiyle olağanüstü hal ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların idari izinli sayılacakları veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacaklarının belirlenmesine ilişkin hususların, afetten etkilenme durumlarına göre gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan değerlendirmede, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı olan, hamile, 3 yaş ve altı çocuğu olan kadın personelin idari izinlerinin sonlandırılarak 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren göreve başlamalarına karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi. (AA)

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