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Malatya’da korkutan deprem

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 20:12 - 09 Ağustos 2023 Güncellenme:
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Malatya’da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, saat 20:01’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 12.1 kilometre olduğu belirtildi.

AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD Başkanı Yunus Sezer depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 20:01’de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

* Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım.

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