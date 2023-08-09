Malatya’da korkutan deprem
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) açıklamasına göre, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde, saat 20:01’de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliğinin 12.1 kilometre olduğu belirtildi.
AFAD BAŞKANI SEZER: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
AFAD Başkanı Yunus Sezer depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
* Malatya ilimiz Yeşilyurt ilçesinde saat 20:01’de meydana gelen 4,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.
* Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım.