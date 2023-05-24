Maltepe’deki kazada dört İBB işçisi öldü, ‘Şoför alkollüydü’ iddiası

D-100 Karayolu'nda otomobilin çarpması sonucu ölen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı yol bakım ve onarım ekibinden 4 kişinin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Olaya şahit olan işçilerden Habip Demirok açıklamasında 'şoför, leş gibi kokuyordu, sarhoştu' dedi. Ölen işçilerin yakınları sinir krizleri geçirdi.

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Maltepe’deki kazada ölen işçilerin cenazeleri Adli Tıp’a getirildi, 3 çocuk babası Sinan Demirok (41), 5 aylık bebeği olan Mehmet Alptekin (43), kardeşi Hamdi Alptekin (38) ve Barış Ten(25) ‘in aileleri cenazeleri almak için Diyarbakır’dan Adli Tıp Kurumu’na geldi. Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen aile yakınları zaman zaman fenalık geçirdi. Cenazeler defnedilmek üzere Diyarbakır’a götürüldü.

“LEŞ GİBİ KOKUYORDU SARHOŞTU”

Hayatını kaybeden işçilerden Sinan Demirok’un yeğeni Habip Demirok, “Ben oradaydım. O esnada, vinci toplamaya gittim. Trafik epey yoğundu, nasıl o hızla gelip bizim içimize girdi. Ses geldi şok oldum. Arkadaşlarımı göremedim sağ olduklarını düşündüm. Şoförün yanına yaklaşılmıyordu, leş gibi kokuyordu sarhoştu. Hiçbir şey olmamış gibi ellerini açıp ‘Özür dilerim’ dedi. Bu kadar insan canı değersiz mi? İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Madem içiyorlar fakir fukarayı eziyorlar, bizim yaşamaya hakkımız yok mu?” dedi. (DHA)

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